الهلال يهزم الطائي بثنائية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال الودية ضد فريق الطائي التي أُقيمت اليوم الجمعة، بفوز الفريق الهلالي بثنائية دون رد، وذلك في إطار استعدادات الفريق الهلالي لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي.

الشوط الأول من مباراة الهلال والطائي:

وبدأ الهلال الشوط الأول من مباراة الطائي، بضغط هجومي ساعيًا لإحراز الهدف الأول في اللقاء الودي.

ونجح الهلال في إنهاء الشوط الأول من مباراة الطائي متقدمًا بهدف دون رد سجله اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

الشوط الثاني من مباراة الهلال والطائي:

وفي الشوط الثاني كثف نادي الهلال من محاولاته الهجومية، حتى تمكن اللاعب السوري عمر خربين، من إضافة الهدف الثاني للفريق الهلالي في الشوط الثاني.

ويستعد الهلال لمواجهة جاره نادي النصر في الخامس من أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

ويرغب نادي الهلال في الرد على جاره النصر، بحسم صفقة يتنافس عليها كبيرا الرياض، وذلك بعد نجاح أصفر العاصمة في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، بعد منافسة قوية من قبل الأزرق.

وستتجه أنظار الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب عبدالمحسن القحطاني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في فترة الانتقالات الصيفية.

واستطلعت إدارة نادي الهلال رأي نظيرتها في القادسية بشأن التعاقد مع عبدالمحسن القحطاني الذي يعد واحدًا من خياراتها لتدعيم صفوف الزعيم، بتوصية من المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”. وفي وقت سابق، ذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن النصر سيتنافس مع الهلال والشباب لضم عبدالمحسن القحطاني. وأشار المصدر إلى أن هناك مسؤولًا هلاليًّا تواصل هاتفيًّا مع إدارة مساعد الزامل، أبدى رغبة الزعيم في ضم القحطاني، على أن يبدأ التفاوض معها بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي. ورفضت إدارة القادسية من قبل عرضين من النصر والشباب للظفر بخدمات القحطاني بقرار من المدرب التونسي يوسف المناعي، الذي يرغب في الاستفادة من إمكانياته في الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.



