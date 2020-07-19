الهلال يواصل تدريباته وبرنامج مكثف لتجهيز كاريلو

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته اليومية، فيما استمر البيروفي أندريه كاريلو في برنامجه التأهيلي.

تدريبات الهلال:

واستمرت تدريبات الهلال الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن معسكره المقام حاليًّا في مقر النادي، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وركز الجهاز الفني في المران الصباحي على الجوانب الفنية واللياقية، وطبق رازفان لوشيسكو تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة، فيما تخلل المران المسائي تدريبات لياقية وتكنيكية.

وفرض المدرب الروماني مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات الكرات العرضية والتسديد، بمتابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

وفي السياق ذاته، واصل أندريه كاريلو أداء برنامجه التأهيلي المكثف بالجري حول الملعب وتدريبات بالكرة، لتجهيزه قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.

مواضيع ذات صلة:

لوشيسكو يمنح لاعبي نادي الهلال راحة



