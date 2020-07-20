الهلال يُضحي بـ 3 لاعبين لضم فهد المولد

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكي يُوفر الهلال السيولة المالية من أجل الصفقة، فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يُفكر في الاستغناء عن هتان باهبري ونواف العابد والمدافع عبدالله الحافظ كونهم لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الهلالي مؤخرًا.

ومع اهتمام الهلال بضم فهد المولد، فإن الأزرق سيُفكر أيضًا في ضم عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الشباب واللاعب علي حسن نجم الفتح وفقًا لـ “الوطن”.

3 صفقات يريدها لوشيسكو بكل قوة

وأضافت الصحيفة أن لوشيسكو مهتم بضم المولد وعلي حسن والحمدان، لتدعيم صفوف الزعيم المنافس على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق إن نواف العابد لاعب الهلال يتواجد على رادار النصر خاصة أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع أزرق العاصمة، كما ارتبط اسم البرازيلي كارلوس إدواردو بالانتقال لـ النصر.

ولكن يُعد نواف العابد هو الأقرب للمغادرة إلى النصر، كون اللاعب سيفكر في فسخ عقده والانضمام لـ أصفر العاصمة، لكن الأمر لا ينطبق على كارلوس إدواردو الذي انتهى عقده بالفعل مع الهلال ولن يكون بحاجة لفسخ عقده.

لاعب دولي سيفسخ عقده للانضمام لـ النصر

وقيل إن هناك لاعباً دولياً يلعب في فريق عاصمي يسعى لفسخ عقده مع فريقه للانضمام إلى النصر مستغلًا ثغرة في عقده وفقًا لـ “البوابة”.

ويُعد الأمر متقاربًا بصورة كبيرة مع اللاعب نواف العابد، الذي ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لـ الأهلي مع النصر خلال الفترة الماضية.

ويحتل النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول.



