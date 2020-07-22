الهلال يُطارد موهبة الأهلي .. والأهلاويون: لا تكرروا خطأ عسيري

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال أنظاره مؤخرًا على ضم إحدى المواهب في النادي الأهلي، وذلك بعد أن تألق في صفوف درجة الشباب بالراقي.

ووفقًا لـ تقارير صحافية، فإن الهلال وضع أنظاره على ضم هيثم عسيري جناح الأهلي الشاب الذي تألق بصورة لافتة للأنظار مع الأهلي ببطولة الكأس الدولية بعام 2017 حيث قدم مستويات مميزة ضد أندية ” ريال مدريد الإسباني، روما الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي”.

مدرب الأهلي يُكافئ هيثم عسيري

وكان المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي قام بتصعيد هيثم عسيري لصفوف الفريق الأول مؤخرًا.

يذكر أن هيثم عسيري كان سجل هدفين وصنع 4 أهداف لفريق الأهلي ببطولة الكأس الدولية، كما أنه سجل 24 هدفًا مع الأهلي بـ دوري الناشئين في موسم 2018/2019.

ومن المنتظر تنافس الهلال والنصر على ضم هيثم عسيري خاصة أنه لم يوقع أي عقد احترافي مع الأهلي حتى الآن وفقًا لتقارير صحافية.

طلب جماهير الأهلي لإدارة النادي

وكانت جماهير الأهلي عبر “تويتر” طالبت إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة بضرورة التوقيع مع هيثم عسيري ومنحه عقدًا احترافيًا لقطع الطريق أمام الهلال والنصر، اللذين رغبا في ضمه.

وقالت جماهير الأهلي لإدارة ناديها بألا تُكرر خطأ رحيل عبدالفتاح عسيري لنادي النصر، مضيفة أن مواهب وأولاد النادي يجب على الأهلي الاستفادة بهم.

وفي سياق آخر، يُجهز النصر حاليًا خطابًا رسميًا لإرساله لإدارة الأهلي، وذلك من أجل شراء الفترة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري كما أن إدارة النصر ستُحاول إقناع الأهلي بالحصول على مبلغ مالي مناسب، بعدما طلبت الإدارة الأهلاوية مبلغًا ماليًا مبالغًا فيه وإلا فإن عسيري سيغادر الأهلي بالمجان في يناير المقبل.

وكان الأهلي حدد 8 ملايين ريال من أجل الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قرارًا بحق اللاعب عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد أن أتم انتقاله لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



