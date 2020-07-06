الهلع الليلي لدى الأطفال.. الأسباب وأفضل طرق العلاج

المواطن - الرياض

الهلع الليلي هو نوع من أنواع اضطرابات النوع الشائع عند الأطفال حيث يبدو الطفل في حالة هلع وفزع شديدين فيكون خائفًا أو مذعورًا جدًا وفي نفس الوقت مشوش الذهن.

وغالبًا ما يصرخ الطفل في بداية نوبة الهلع أو يتمتم أو يعطي إجابات غير منطقية في حال سؤاله عن سبب خوفه، وربما يدفع الوالدين ويرفض تهدئتهم ويتصرف معهم كالغرباء.

وأوضحت دكتورة هيا السبيعي استشاري الصدرية واضطرابات النوم عند الأطفال، أن هذا المشهد مزعج ومخيف جدًا للوالدين مما يستدعي قلقهما، ولكن في الحقيقة يكون الطفل نائمًا في هذه الحالة، وغير مدرك تمامًا ولا يستطيع استرجاع أو تذكر الأحداث بالرغم من أنه يبدو مستيقظًا للعيان.

طبيعة الهلع الليلي

وأضافت السبيعي أن الهلع الليلي يحدث غالبًا في خلال أول ساعة أو ساعتين من الخلود للنوم، وتستمر النوبة من عدة دقائق إلى ساعة، والجدير بالذكر أن الهلع الليلي قد يحصل أيضًا أثناء القيلولة.

وحين يستيقظ الطفل ويعود له وعيه يبدو عليه الانزعاج إذا لم تتم تهدئته والتحدث إليه، وفي الأخير الهلع الليلي عند الأطفال ليس حُلمًا، والطفل لا يحلم خلال تلك النوبات وهو ليس علامة علي صدمة أو مشكلة نفسية.

أسباب الهلع الليلي

وتابعت هيا السبيعي أن نوبات الهلع الليلي تشبه المشي خلال النوم لكنها أشد حدة، وعادة ما تحدث في عمر ما قبل المدرسة أو في السنوات الأولى من الدراسة وأغلب الأطفال يتجاوزون هذه المرحلة في سن المراهقة.

هؤلاء الأطفال غالبًا ما يكون لديهم تاريخ مرضي مشابه في العائلة، ومهما كانت تلك النوبات مخيفة فإنها لا تستدعي القلق وليست ذات خطورة وغير معروفة الأسباب.

هناك بعض الدلالات التي تجعل الطفل عرضة للهلع الليلي أكثر من غيره كالتالي:

– عدم حصول الطفل علي قسط كافٍ من النوم

– اتباع جدول نوم غير منتظم.

– الحرارة والاعتلال المرضي.

– بعض الأدوية.

– حين ينام الطفل بمثانة ممتلئة.

– النوم في بيئات مختلفة.

– النوم في بيئة مزعجة ذات ضجيج.

– حالات الضغط النفسي.

ما هو التصرف الأمثل للوالدين عند حصول الهلع الليلي؟

ونصحت هيا السبيعي الوالدين بالمحافظة على سلامة وأمن الطفل من خلال الغلق المحكم لجميع الأبواب والنوافذ ووضع حاجز عند الدرج لمنعه من السقوط وآخر أمام باب غرفته لمنعه من الخروج أو وضع جرس منبه في الباب ليعطي أصواتًا عند محاولة الطفل مغادرة غرفته ومحاوله التخلص من الأثاث الذي قد يعيق حركة الطفل أو إمكانية الاصطدام بها.

لا تحاولي إيقاظ طفلك وفي حين استيقاظه ما عليك سوى تهدئته، ثم خذي بيد الطفل إلى غرفة نومه والعودة وإذا قاوم دعيه كما يشاء حتى لا تتطور حالته.

راقبي طفلك عن بُعد ولا تحاولي اعتراضه إلا حين يكون في حالة أذى، واحرصي على أن يأخذ طفلك القسط الكافي من النوم فهذه النوبات قد تحدث نتيجة الحرمان من النوم الكافي.

الالتزام بجدول نوم منتظم

لا تناقشي أحداث الهلع الليلي مع طفلك، ففي اليوم التالي لا يتذكرها وتجعله عرضة للقلق وفي حال تحدث طفلك عنها فلا بأس من مناقشتها ومن ثم تهدئته وطمأنته.

وأشارت السبيعي إلى أن معظم حالات الهلع الليلي لا تحتاج إلى علاج إلا إذا كانت تلك النوبات شديدة جدًا، وهناك خطر من الإصابة بأذى أو تسبب انزعاجًا شديدًا للعائلة عندها قد يلجأ الطبيب المختص لوصف بعض الأدوية أو استخدام إعادة برمجة السلوك عن طريق الطبيب المختص للسلوك.

متى نلجأ لاستشارة الطبيب المختص؟

وختمت السبيعي بقولها إن أغلب الأطفال المصابين بالهلع الليلي يتجاوزونه بدون مشاكل ولكن لا بد من استشارة الطبيب المختص في الحالات التالية:

حين حدوث الهلع الليلي بصفة متكررة في الليلة الواحدة أو عند تكراره في أغلب الليالي، وكذلك حين ارتباط الهلع الليلي مع اضطرابات أخرى خلال النوم كالشخير، أو توقف التنفس أثناء النوم أو زيادة جهد الجهاز التنفسي أثناء النوم.