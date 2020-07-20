اليورو يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار

المواطن - متابعة

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي، يوم أمس الاثنين، بفعل آمال باتفاق وشيك بشأن صندوق للتعافي لدعم اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد-19.

وساعدت أنباء إيجابية عن لقاح محتمل لكوفيد-19 في ثلاث مجموعة تجريبية أولية أجواء التفاؤل بشكل عام في السوق ورفعت عملات تنتعش في أوقات انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأنهت العملة الأوروبية جلسة التداول مرتفعة 0.14 بالمائة عند 1.1444 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1.1467 دولار.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.7 بالمائة إلى 1.2656 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1 بالمائة إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أمام العملة الخضراء إلى 0.7011 دولار أمريكي و0.6571 دولار أمريكي على الترتيب.



