اليوسف: سنتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حقنا في أزمة السواط

المواطن - مروة نبيل

شدد المتحدث الرسمي لنادي التعاون، عبدالله اليوسف، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق ناديه في أزمة اللاعب عبدالمجيد السواط، متهمًا الاتحاد بالتسبب في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

غياب السواط عن التدريبات:

وقال اليوسف: “تعاملنا مع غياب عبدالمجيد السواط عن التدريبات كأمر اعتيادي للاعب عقده ممتد مع التعاون بعدما فعلنا في الوقت المحدد قبل عدة أشهر بند التجديد لموسم إضافي وأخطرنا اللاعب ووكيله حينها، وهو شرط إلزامي وقع عليه بحضور وكيله قبل 3 سنوات عند انتقاله للسكري”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “يُتهم نادي الاتحاد بالتسبب في غياب عبدالمجيد السواط عن تمارين فريقنا، وما حدث منه مخالفة بوجود اللاعب بمعسكره الحالي بأبها، لأن التعاون وصله خطاب رسمي مطلع هذا الشهر من لجنة الاحتراف يؤكد تمديد عقد السواط معنا، وينتهي في 30 يونيو 2021”.

وأضاف: “موقفنا قانوني ونملك الخطاب الرسمي والموثق بتمديد عقد السواط من لجنة الاحتراف، وسنتخذ أي إجراء قانوني يحفظ حق التعاون في هذا الموضوع، ولم نتحدث نهائيًّا مع لجنة الاحتراف بشأن تمديد عقد السواط لشهرين ولعبه المباريات المتبقية للدوري، لأن اللاعب عقده ممتد معنا حتى نهاية موسم 2021”.

الاحتراف تُنصف التعاون:

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد أصدرت، مساء اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإلزام عبدالمجيد السواط باستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أزمة بين التعاون والاتحاد:

وأبدت إدارة نادي التعاون استياءها الكبير بسبب ما قام به لاعب الفريق عبدالمجيد السواط بانضمامه إلى معسكر الاتحاد، مؤكدة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في حسم صفقة عبدالمجيد السواط رسميًّا، وحصلت على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد، وانضم إلى تدريبات الفريق اليوم ووعد الجماهير بتقديم الأفضل.



