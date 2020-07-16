اليوم الحكم على محمد رمضان بتهمة الإساءة للطيار الموقوف

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تصدر اليوم الخميس، محكمة جنح الدقي في مصر حكمها بالجنحة المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف بـ”الطيار الموقوف” والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه.

وجاء في البلاغ المقدم من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9.5 مليون جنيه مصري، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وقررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ”الطيار الموقوف” والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويضًا، عن الأضرار التي لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التي التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسؤول.



