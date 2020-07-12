اليوم بدء إدراج وتداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

المواطن - الرياض

تبدأ السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

وقالت “تداول” في بيان سابق: إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت شركة الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وقالت الشركة في بيان: إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.

وأضافت الأهلي كابيتال، أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت أملاك العالمية للتمويل العقاري طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.



