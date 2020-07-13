اليوم.. بدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية وتوزيع أرباح على المساهمين

المواطن - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، المقرر إدراجها اليوم في السوق السعودي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7.5 % وبما يعادل 0.75 ريال للسهم، كأرباح عن العام 2019، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين رأس المال الحالي 906 ملايين ريال عدد الأسهم 90.6 مليون سهم إجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الأول 67.95 مليون ريال النسبة من رأس المال 7.5 % (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم) تاريخ الاستحقاق للمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. تاريخ الصرف لاحقاً

ويشهد السوق السعودي اليوم الاثنين الموافق لـ13 يوليو 2020، إدراج وبدء تداول أسهم شركة “أملاك العالمية للتمويل العقاري”، بالرمز 1182، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت الشركة قد طرحت 27.18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من رأس مال الشركة بسعر 16 ريالًا، خصص منها 90 % للمؤسسات و10 % للأفراد.

وقالت “تداول” في بيان سابق: إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت شركة الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وقالت الشركة في بيان: إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.

وأضافت الأهلي كابيتال، أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت أملاك العالمية للتمويل العقاري طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.



