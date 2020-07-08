انتشال جثة مواطن سقط في منطقة وعرة بعين الذيبة في أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

تمكنت فرق الدفاع المدني في أبها من انتشال جثة مواطن سقط في منطقة وعرة (بعين الذيبة) في مركز السودة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغًا عن سقوط شخص في منطقة وعرة بعين الذيبة بالسودة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع.

وأضاف أنه عند الوصول لأقصى مكان تصل له الآليات قرب موقع الحالة قامت فرق الإنقاذ بالترجل والسير لمسافة تزيد عن 4 كم في منطقة جبلية وعرة وبرفقتهم التجهيزات اللازمة، حيث اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر تقريبًا، سقط من جبل مرتفع ومنحدر إلى أسفل وادي بارتفاع 50 مترًا تقريبًا، وتم النزول من فرق الإنقاذ باستخدام الحبال وسُلم الكلال ووسائل التأمين، حيث تم الوصول للشخص وحمله على النقالة وسحبه للأعلى وإخراجه، ثم العمل على إيصاله لمنطقة تجمع الآليات وهو في حالة وفاة، حسب ما أوضح المسعفون من الهلال الأحمر وتسليم الحادث للجهة المختصة.

وجدد السيد الدعوة للجميع بأهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل أي خطورة مع متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنيًا السلامة للجميع.