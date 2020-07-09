انخفاض أسعار النفط اليوم وبرنت يتراجع 21 سنتًا

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعافٍ في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو ما يوازي 0.4 بالمئة إلى 43.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 40.65 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة أمس الأربعاء.

مخاوف من الموجة الثانية لكورونا:

وقال تاماس فارجا لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس ”إنه نطاق محدود للحركة بسبب المخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا مقابل قوة أسواق الأسهم، على الأخص في الصين، بينما تمنع بيانات بشأن البنزين في الولايات المتحدة أسعار النفط من الهبوط… الدعم سيختفي بعد هذا الأسبوع مع ارتفاع حالات فيروس كورونا في عدة ولايات أمريكية.

وارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد كثيرًا عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس.

لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 في أنحاء عدة ولايات أمريكية عزز احتمال تجدد فرض إجراءات العزل العام التي ستكبح على الأرجح أي انتعاش مستمر في طلب الوقود.

ويبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 40 دولارًا للبرميل.

وتسعى ليبيا لاستئناف الصادرات بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في مرفأ السدر النفطي.