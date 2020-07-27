انشال جثة مفقودة بسيل وادي عبلا في أبها بعد ساعات من البحث

المواطن - حسن عسيري - أبها

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها، اليوم الاثنين، من انتشال جثة تعود لامرأة من جنسية عربية فُقدت يوم أمس الأحد، أثناء اجتراف السيل لمركبة بوادي عبلا بمركز مربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بابها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط، حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اتضح فيما بعد أنهما من جنسية عربية، وتسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم، ونظرًا لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليل أمس.

وأضاف السيد أنه في تمام الساعة (05:54) من فجر اليوم الاثنين عاودت فرق الدفاع المدني بأبها بمشاركة عددٍ من فرق متطوعي الدفاع المدني (غوث، ساعد، نجوم التطوع، نشامى، المهمات، دعم) عمليات البحث والتمشيط في وادي عبلا بدءًا من نقطة الاجتراف والقيام تفتيش كافة المواقع المحتملة مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني والبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة من الآليات.

وتابع أنه في تمام الساعة (18:58) من مساء اليوم تم العثور على جثة المفقودة على مسافة تقدر بحوالي 13 كيلو من موقع الاجتراف من قبل مجموعة من فريق نجوم التطوع، وقد تم انتشال الجثة من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.



