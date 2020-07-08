انفجار قرب سفارة قطر وسط مقديشو

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام بأن انفجاراً قوياً دوى اليوم وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

UPDATE: This is a photo showing damaged police vehicle after being hit by a roadside bomb explosion in Mogadishu’s Hodan district a short while ago. Reports say senior police officials were traveling with the targeted vehicle; casualties reported. More soon. #Somalia pic.twitter.com/ddW9md56ns — Somaliguardian (@SomaliGuardian) July 8, 2020

وذكر موقع Garowe الإخباري المحلي، أن الانفجار وقع صباح اليوم في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلًا عسكريًا كان يقل جنودًا.

وحسب التقارير الأولية، أودى الانفجار بحياة اثنين من عناصر الأمن وإصابة مدنيين أو ثلاثة، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارة شرطية تضررت جراء الحادث.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم، لكن تقارير إخبارية رجحت أن تكون حركة “الشباب” تقف وراءه.

حركة الشباب هي حركة صومالية ظهرت في 2006 كذراع عسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على مقديشو، حيث ساهمت في مساندة المحاكم خلال معاركها ضد القوات الحكومية المدعومة بقوات إثيوبية اضطرت إلى الانسحاب في نهاية 2008، تاركة الساحة لقوات الاتحاد الأفريقي التي تمركزت على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإسلاميين.

وارتبطت حركة الشباب بتنظيم القاعدة من خلال وساطة بعض مسؤولي خلايا التنظيم الدولي في شرق أفريقيا، واستمرت الصلة بينهما حتى 2009 حين أعلنت الحركة الصومالية الولاء للقاعدة بشكل رسمي.