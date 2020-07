انفجار قرب سفارة قطر وسط مقديشو

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام بأن انفجاراً قوياً دوى اليوم وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

UPDATE: This is a photo showing damaged police vehicle after being hit by a roadside bomb explosion in Mogadishu’s Hodan district a short while ago. Reports say senior police officials were traveling with the targeted vehicle; casualties reported. More soon. #Somalia pic.twitter.com/ddW9md56ns

— Somaliguardian (@SomaliGuardian) July 8, 2020