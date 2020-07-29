انهيار جديد لـ الليرة التركية

المواطن - متابعة

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.6 بالمائة إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو، أمس الثلاثاء، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءًا استمر شهرين، قال محللون: إنه كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.

وكان هذا أسوأ يوم لليرة منذ أوائل مايو عندما سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفي نهاية جلسة متقلبة قلصت الليرة خسائرها إلى حوالي واحد بالمائة عند 6.9375 مقابل الدولار الأمريكي.

وسجل مؤشر مقياس لتقلبات الليرة التركية أعلى مستوى له في شهر.

وفي وقت سابق أمس، تعافت الليرة من بعض خسائرها التي منيت بها الليلة الماضية في التعاملات الخارجية عندما هوت لفترة وجيزة إلى 6.985 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ 13 مايو.



