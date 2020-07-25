باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس فرنسا للمرة الـ13

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا، وذلك بعد الفوز على نادي سانت إيتيان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان بضغط هجومي قوي من لاعبي باريس سان جيرمان حتى تمكن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من إحراز الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق سانت إيتيان بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي باريس سان جيرمان.

إصابة قاتلة لـ مبابي

وشهد الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، إصابة اللاعب كيليان مبابي مما أدى لخروجه من المباراة وعدم قدرته على استكمالها.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن نادي سانت إيتيان من تسجيل هدف التعادل، ليُحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه ويُتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبل نهائي كأس فرنسا، كان باريس سان جيرمان تُوج بالدوري الفرنسي بعد إلغاء موسم 2019/2020، نتيجة فيروس كورونا.

يوفنتوس يُراقب نجم باريس سان جيرمان

من ناحية أخرى، يحلم نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد الفرنسي الدولي مبابي، صاحب الـ21 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بضمه.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن يوفنتوس يرى أن مبابي هو خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه الـ36 في فبراير المقبل، خاصة وأنه مهاجم طموح ويسعى لحفر اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم.



