بالصور والفيديو .. رفحاء تودع الكاتب صالح الشيحي

المواطن - رفحاء
شيعت جموع من المواطنين والمقيمين جنازة الكاتب صالح الشيحي صباح اليوم الثلاثاء في مقبرة محافظة رفحاء.
واستقبل ذوو صالح الشيحي، رحمه الله، المعزين في المقبرة بعد الفراغ من مراسم الدفن.
وتوفي الكاتب الصحفي صالح الشيحي يوم أول أمس الأحد بمدينة الرياض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
أحزن جدًا عندما يموت كاتب، أشعر بأن نافذةً من نور قد انطفأت للأبد، بوابةُ للحرف قد جف حبرها دون عودة، كيف به إن كان بقامة #صالح_الشيحي رحمه الله وغفر له وطيَّب ثراه، فقد كان قلبًا نابضًا وقلمًا صادقًا ..
يوم حزين للصفحات!
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أحر التعازي لذويه ومُحبيه كافة.