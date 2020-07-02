بالفيديو.. الأمطار والبرد وجريان الأودية تجذب المتنزهين بجوف آل الشواط

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

هطلت مساء أمس الخميس، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة مصحوبة بزخات المطر على جوف آل الشواط شرق محافظة أحد رفيدة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، ومنها وادي منع القريب من منتزه جوف آل الشواط.

ويُعد منتزه جوف آل الشواط من أشهر المتنزهات في المنطقة، والذي يُقبل عليه الكثير من المصطافين في كل صيف لجمال الطبيعة الخلابة التي زادت جمالًا بهطول الأمطار، حيث شهد إقبالًا من المصطافين من جميع مناطق المملكة ومن الأهالي؛ من أجل التنزه والاستمتاع بالأجواء الممطرة ومشاهدة جريان الأودية والشعاب في هذا المنتزه.

ولازالت الأجواء توحي بمزيد من بوادر الخير حسب ما جاء من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله تعالى.

وتوقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.