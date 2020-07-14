بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم من يستدين من أجل الأضحية

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، مدى جواز أن يستدين الشخص ليُضحي، أو يقوم بالأضحية وهو عليه ديون.

وقال الشيخ الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا حرج في استدانة الشخص حتى يُضحي.

وتابع الشيخ الخثلان أنه على الرغم أن الأضحية ليست واجبة لكنها من الأمور المُستحبة.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان أنه لابد في تلك الحالة أن يكون للشخص الذي يقدم على ذلك دخل شهري ثابت ويغلب على ظنه أنه سيسدد هذا الدين، ويريد أن يغتنم مناسبة الزمان فيشتري الأضحية بالدين.



