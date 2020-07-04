‎الرئيسية
اخبار رئيسية
بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات
منتجات لماركات عالمية مقلدة ومجهولة المصدر

بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات

2020/07/04
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
4٬620
1
طباعة
بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات
المواطن - الرياض

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، موقعًا غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، تم ضبط المنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختص.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

جديد الأخبار


1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
اسامه عبيدالله عبدالله الهاشمي الأمير
14 ساعة

دام عزك ياوطن شكراً

0
رد



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :