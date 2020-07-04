بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات

المواطن - الرياض

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، موقعًا غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الفرق الرقابية تداهم موقعاً غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.. تم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/NECLQOAqDu — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 4, 2020

وأوضحت أنه بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، تم ضبط المنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختص.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.