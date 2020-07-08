بالفيديو.. ميزة تثبيت الردود في الأعلى تصل تطبيق إنستجرام

المواطن - الرياض

نشر عبدالعزيز الرشيد، ناشر محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله ميزة جديدة وصلت لتطبيق الإنستجرام.

وقالت الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة تثبيت الردود في الأعلى وصلت لمستخدمين الإنستجرام وتقدر حاليًّا تثبت ثلاثة ردود في أعلى صفحة الكومنتات”

ميزة تثبيت الردود في الاعلى وصلت لمستخدمين الانستقرام وتقدر حالياً تثبت ثلاثة ردود في اعلى صفحة الكومنتات😍 pic.twitter.com/lsCi0x3SgW — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) July 8, 2020

يذكر أن تطبق إنستجرام أعلن في وقت سابق عن مبادرة ” #انستا_الخير ” التي كان قد أطلقها العام الماضي، داعيًا الجميع إلى مشاركة لحظات العطاء الافتراضية خلال الشهر الكريم.

وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد المجتمعات حول العالم عبر تشجيع الجميع على نشر أفعال الخير، نحث الجميع على دعوة أحبائهم من خلال استخدام “تاغ” للمشاركة في مبادرة العطاء هذه، والتركيز في منشوراتهم ذات الصلة على استخدام تفعيل #انستا_الخير .

وقالت إنستجرام: قد يكون فعل الخير مجرّد كلمة شكر للعاملين في القطاع الصحي، أو التعليق على منشورات الأصدقاء بكلمات لطيفة، أو حتى تنظيم إفطار رقمي يجمع الأهل والأصدقاء أينما كانت أماكن إقامتهم.

وتابعت: وكجزء من الحملة، سنقدّم لائحة من “17 فكرة للاشتراك في #انستا_الخير عبر إنستجرام” بهدف إلهام بعضنا البعض على فعل الخير والاستفادة من وقتنا لنشر العطاء عبر إنستجرام خلال #انستا_الخير .

كما سوف نعمل على تسهيل عملية إجراء المقابلات الصحفية مع سفير حملة #انستا_الخير النجم المصري أحمد حلمي، مُدربة حياة وناشطة في التوعية المجتمعية هالة كاظم، ومدير الشراكات الإستراتيجية لدى إنستجرام الشرق الأوسط سامر جوني جمال.