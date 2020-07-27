بث مباشر لمؤتمر إطلاق أكاديمية مهد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير إطلاق أكاديمية مهد الرياضية، اليوم الاثنين، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

أكاديمية مهد:

وتُعد أكاديمية مهد هي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة، وسيتم إطلاقها اليوم برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم تدشين حساب أكاديمية مهد الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منتصف شهر يوليو الجاري، تحت شعار “جا الوقت”، حيث أكد الحساب في تغريداته أنه ضاع الكثير وحان الوقت لتعويض كل ذلك.

وحفز حساب أكاديمية مهد الرسمي على “تويتر”، الأطفال الصغار على عدم التنازل عن أحلامهم، وتحقيق النجاح حتى تهتف الجماهير باسمهم، وأكد عبر تغريداته أن الأكاديمية ستقف معهم حتى يصبحوا أبطالًا.

ويمكن متابعة البث المباشر لمؤتمر إطلاق أكاديمية مهد من هنا



