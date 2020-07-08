بخماسية السيتزنس يفوز بـ مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، منذ قليل، في الجولة الرابعة والثلاثين في الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بخماسية دون رد.

الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي السيتي الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من إحراز الهدف الأول في شباك فريق نيوكاسل عبر اللاعب غابرييل خيسوس في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وخلال مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل فريق السيتي ضغطه، وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من إحراز ثاني أهداف مانشستر سيتي بالدقيقة الحادية والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين.

ولم يحدث أي جديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد:

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، واصل فريق مانشستر سيتي ضغطه الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الثالث في المباراة.

وتمكن اللاعب فريدريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل من إحراز الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الثامنة والخمسين.

وخلال مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، استمر ضغط السيتي لإحراز الهدف الرابع وسط تراجع تام من قبل لاعبي فريق نيوكاسل.

واستثمر اللاعب دايفيد سيلفا تراجع الأداء بالنسبة للاعبي فريق نيوكاسل، ليُحرز الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي بالدقيقة السادسة والستين.

وقبل نهاية مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بدقيقتين، صنع دايفيد سيلفا الهدف الخامس لـ مانشستر سيتي الذي أحرزه اللاعب رحيم سترلينج بالدقيقة الحادية والتسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 69 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 20 نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبعد مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، ستنطلق بعد قليل مباراة ليفربول ضد برايتون على ملعب فالمر معقل فريق برايتون.