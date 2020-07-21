بدء تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه إلى سد وادي ضمد في جازان

المواطن - واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه إلى محطة تنفية المياه بسد وادي ضمد بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 23.500.000 ريال .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع سيسهم عقب تنفيذه في تغذية المحطة بكميات من المياه تزيد عن 20 ألف متر مكعب يومياً ، وسيتضمن خزان أرضي بسعة 10.000متر مكعب من المياه ، ونظام تحكم آلي ” “scada إضافة إلى مضخات وفلاتر كربونية ، وسيخدم أهالي محافظات الداير بني مالك وفيفا والعيدابي.

وبين أن المشروع يهدف لتحسين ورفع جودة الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين ، ومواكبة الطلب المتزايد، وزيادة تغطية المحافظات بالخدمات المائية في المنطقة.



