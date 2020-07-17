برشلونة يحسم مصير سيتين بعد خسارة الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

حسم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، مصير المدرب الإسباني كيكي سيتين مع الفريق الكروي الأول بـ البارشا، وذلك بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أمس الخميس لمصلحة فريق ريال مدريد.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم: إن مجلس إدارة نادي برشلونة، استقر على الإبقاء على كيكي سيتين، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي في أغسطس المقبل ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يُراقب لاعب مانشستر سيتي:

من ناحية أخرى، يُفكر نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة في ضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل، وذلك بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أمس الخميس لمصلحة ريال مدريد.

وذكر موقع LE 10 Sport الفرنسي أن نادي برشلونة مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى نادي برشلونة استعداده التام للتفريط في اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل استخدام مال الصفقة، لضم اللاعب بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

ورغم أن عقد بيرناردو سيلفا سينتهي مع نادي مانشستر سيتي في عام 2025، لكن نادي برشلونة سيحاول التواصل مع وكيل أعمال اللاعبين، البرتغالي خورخي مينديز لحسم صفقة بيرناردو سيلفا للنادي الكتالوني.

وكان بيرناردو سيلفا انضم لـ مانشستر سيتي قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، ونجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2018/ 2019، قبل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه.

ميسي ينفجر غضبًا بعد خسارة برشلونة: وفي سياق آخر، انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة، غضبًا وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني. وكان ميسي قال بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا: “وضع الفريق غير جيد ودائمًا نُعاني، نحن بحاجة لتوفير الاستقرار الكامل والهدوء للفريق ونحن بحاجة إلى ثبات المستوى، فهذا أمر جيد لنا وإلا سنودع دوري أبطال أوروبا”. واعتبر الكثيرون من جماهير البارشا، أن ميسي يقصد بأنه طالب إدارة النادي الكتالوني بإقالة كيكي سيتين بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بسبب أن المدرب لم ينسجم حتى الآن مع لاعبي البارشا.



