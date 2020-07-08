برشلونة يقترب من ضم جندوزي

المواطن - مروة نبيل

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات متقدمة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، ماتيو جندوزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة يفاوض جندوزي

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن خلاف لاعب الوسط الفرنسي، ماتيو جندوزي مع مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بعد مباراة برايتون، دفع أفرادًا من أسرة اللاعب للدخول في مفاوضات متقدمة مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أن أرسنال على استعداد لطرح ماتيو جندوزي في سوق الانتقالات، حيث حدد سعرًا يقرب من 36 مليون جنيه إسترليني لبيعه، إلا أنه مستعد لإعارته أيضًا.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “ممثلو جندوزي في محادثات متقدمة مع برشلونة، مع اقتراب اللاعب الفرنسي من اتخاذ قرار بشأن مستقبله في الشهر المقبل”.

ويتدرب جندوزي بعيدًا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بعد خلافه مع مدربه ميكيل أرتيتا الشهر الماضي، والتي تورط فيها في شجار مع نيل موباي، ولم يدخل منذ ذلك الوقت في تشكيلة الجانرز، حيث خاض 5 مباريات دون هزيمة.

واستفسر إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد عن موقف جندوزي، لكنهما علما بوجود محادثات بين اللاعب وبرشلونة، الأمر الذي يُصعب موقفهما في التفاوض.

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