برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة

المواطن - الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبرنامج في الرياض، بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي:

– وصف التدريب :

تنفيذ أنشطة السكرتارية ودعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال. – الشروط:

سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

لا يشترط توفر الخبرة

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )



