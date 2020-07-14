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برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة

برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة

2020/07/14
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة
المواطن - الرياض

أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبرنامج في الرياض، بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي:

– وصف التدريب :

تنفيذ أنشطة السكرتارية ودعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال.

– الشروط:
  • سعودي الجنسية.
  • درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).
  • لا يشترط توفر الخبرة

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )




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