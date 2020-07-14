برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة

المواطن - الرياض
أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبرنامج في الرياض، بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي:
– وصف التدريب :
تنفيذ أنشطة السكرتارية ودعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال.
– الشروط:
- سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).
- لا يشترط توفر الخبرة
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments