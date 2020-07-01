بروتوكولات تشييع الجنائز الإضافية.. تقليص الحضور إلى خمسين شخصًا فقط

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاءت بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها الإضافية كالتالي:

الوقاية والبيئة:

يجب على العاملين في المقبرة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

يجب تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى.

يجب تطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى.

يجب على الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر، حمل الجنازة، والمسؤولين عن عملية الدفن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

في حال عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن 20 ثانية بمطهر معتمد يحتوي ما لا يقل عن 60- 80% من الكحول.

التباعد الاجتماعي:

يجب تقليص الحضور للجنازة إلى خمسين شخصًا فقط.

يجب منع التزاحم عند تشييع الميت.

يجب تقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلي شخصين ويفضل أن يكونوا من عمال المقبرة إن وجدوا.

يجب تقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة وعملية الدفن إلى أقل عدد ممكن ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن، بحيث يخصص من أربعة إلى ثمانية أشخاص لعملية حمل الجنازة ويجب أن يكونوا عائلة واحدة وتخصيص شخصين إلى أربعة لعملية وضع الميت في القبر وعملية الدفن.

يجب منع تشارك معدات الحفر والدفن بين الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر والدفن.

يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الحضور لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

يجب منع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها علي الصلاة في المقبرة.

يجب جعل مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصلٍّ والآخر خلال صلاة الجنازة.

في حال عدم توفر مساحة كافية للصلاة في المقابر، يتم تأدية الصلاة على عدة مرات بما يضمن التباعد بين الأفراد ومنع التزاحم.

يجب منع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء.

يفضل منع الأطفال أقل من 15 سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة (حسب الملحق) من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.

إذا كانت هناك أكثر من جنازة فيجب توزيع أوقات الدفن بما يضمن عدم التزاحم وتخصيص وقت محدد لكل جنازة ومنع دفن الجنازتين في وقت واحد.

مراقبة الأعراض:

يجب على العمال في المقبرة والمحتسبين الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجنب الحضور للجنازة.

التوعية:

نشر الملصقات التوعوية على بوابة المقبرة، ويفضل أن تشمل التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

التالي: يجب توعية أقارب المتوفي عن الإجراءات التي سوف تتبع ومنها حصر الحضور إلي 50 شخصًا وضرورة تحديدهم قبل الحضور.

يجب على أقارب المتوفي توعية المجتمع بعدم الحضور للمقبرة وأن الحضور مقتصر على 50 شخصًا من أقارب المتوفي فقط وذلك من خلال إرسال الرسائل النصية أو برامج التواصل .

التنفيذ