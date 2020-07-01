بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.. تقليل الطاقة الاستيعابية 50%

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

تفاصيل بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال:

الترصد الوبائي:

فحص درجة الحرارة لجميع من يرد على مراكز ضيافة و حضانات الأطفال قبل دخولهم بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولات في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

منع المربيات أو الموظفات أو الأطفال أو الأمهات والمرافقات الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين المربيات أو الموظفات أو الأطفال أو المرافقات في مراكز ضيافة وحضانات الأطفال يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على الرقم 937 التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. تطهير الأماكن التي كان يتواجد فيه المريض. يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقًا للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة



التوعية و التثقيف:

الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها). نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال والأماكن البارزة وأن تتضمن التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة للاشتراطات الصحية وطريقة الإبلاغ عنها.

استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية)، والقنوات الأخرى (مثل: وضع الملصقات داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال) لرفع الوعي لدى المربيات والموظفات والأمهات الطاقم بشأن مرض كوفيد-19 بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

الوقاية:

الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال والأماكن البارزة وأن تتضمن التالي:

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة للاشتراطات الصحية وطريقة الإبلاغ عنها.

استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية)، والقنوات الأخرى (مثل: وضع الملصقات داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال) لرفع الوعي لدى المربيات والموظفات والأمهات الطاقم بشأن مرض كوفيد-19 بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

الوقاية:

إلزام المربيات والموظفات بلبس الكمامات القماشية عند التواجد داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

التشديد على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الموجودة داخل المكان (تقليل عدد المربيات والأطفال داخل غرف الطعام وفي الأركان التعليمية، الحفاظ على التباعد الجسدي الموصى به [لمسافة متر ونصف] بين المربيات والموظفات).

تحديد عدد الموظفات والمربيات والأطفال داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال وتقليل الطاقة الاستيعابية للأطفال إلى 50%.

التقليل من التواصل الشخصي مع الأمهات ولبس الكمامة والقفازات عند التعامل معهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند استلام الطفل.

يمنع تقبيل الأطفال والاحتكاك المباشر من دون كمامة.

تخصيص سرير لكل طفل في غرف النوم مع الالتزام بتطهير المفارش والمراتب بشكل مستمر.

عدم تمكين أي مربية أو موظفة لديها أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل ويجب عزلها حتى يتم فحصها لمرض كورونا المستجد وشفاءها تمامًا وخلوها من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

يجب على المربيات والموظفات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى.

التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بمعقم معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

تزويد المربيات والموظفات بوسائل وأدوات السلامة والحماية والتي تشمل القفازات والكمامات ويجب توفيرها عند المدخل.

يمنع دخول الأمهات أو المرافقين الا في حالات الضرورة القصوى.

يحدد وقت مخصص لاستلام الطفل وخروجه للحد من التكدس في هذه الأوقات.

تخصيص مربية واحدة تكون مسؤولة عن رعاية عدد من الأطفال خلال الفترة كاملة.

تخصيص مربيات لكل مركز ضيافة وحضانة ومنع عملهم بين أكثر من مركز ضيافة وحضانة.

اشتراطات الوقاية وبيئة المرافق: