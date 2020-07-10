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بريطانيا لميليشيا الحوثي: يجب تفتيش الخزان صافر
السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع

بريطانيا لميليشيا الحوثي: يجب تفتيش الخزان صافر

2020/07/10
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بريطانيا لميليشيا الحوثي: يجب تفتيش الخزان صافر
المواطن - واس

دعت الحكومة البريطانية اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط “صافر” الراسية قبالة شواطئ اليمن.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.
وأضافت “يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط”.

 



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