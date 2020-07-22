بعدما كاد يسقط على الهواء .. مراسل الإخبارية: أنا بصحة وعافية

المواطن - الرياض

طمأن مراسل الإخبارية في جدة عبدالله الغامدي جمهوره ومحبيه بعد تعرضه لإجهاد حراري على الهواء كاد معه أن يفقد وعيه.

فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020

وقال الغامدي: شكرًا لكل من سأل عني، الحمد لله، أطمئن الجميع أنني بصحة وعافية ولله الحمد، كما أشكر الوزير ماجد القصبي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خالد أبو حمود، ومدير قناة الإخبارية فارس بن حزام على اطمئنانهم عليّ وكل الزملاء الإعلاميين الذين ربما لم أتمكن من الرد على اتصالاتهم وكل من تواصل معي.

وكاد الغامدي أن يفقد وعيه ويسقط على الأرض أثناء تقديمه أحد التقارير على الهواء مباشرة في نشرة النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأثناء لقائه مع أحد الضيوف في نشرة النهار، بدأ الغامدي يفقد توازنه، ولولا أن الضيف أمسك به لسقط على الأرض؛ ما اضطر القناة إلى الخروج بفاصل إعلاني ريثما يتم الاطمئنان عليه.

وبعد وقت وجيز عاد الغامدي إلى البث المباشر، وطمأن الجميع على صحته، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة لامست الـ50 مئوية هذا اليوم ما سبب له هذا الأمر.



