بعد رصد الولايات المتحدة أول حالة ما هي أميبا نيجلرية دجاجية النادرة؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف مسؤولو الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية عن إصابة شخص بأميبا نادرة ومميتة تأكل الدماغ تُسمى نيجلرية دجاجية Naegleria fowleri.

وأوضح المسؤولون أن الأميبا توجد عادةً في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والأنهار والبرك والقنوات، وهي الطريقة التي يُرجح انتقالها له، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ما هي أميبا نيجلرية دجاجية Naegleria fowleri؟

هي جنس من الطفيليات، تعيش في المياه الدافئة والعذبة مثل الأنهار والبرك الساخنة والبحيرات، كما توجد في التربة بالقرب من تصريف المياه الدافئة في المنشآت الصناعية والمسابح غير المعالجة بالكلور.

ويمكن أن تحدث العدوى عندما يدخل الماء الملوث الجسم من خلال الأنف، ومن ثم تخترق هذه الأميبا الدماغ وتهاجمه هو والجهاز العصبي المركزي وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي (PAM)، وهو مرض نادر جدًا ويصل معدل الوفاة فيه إلى 95%.

الأعراض:

ويمكن أن يبدأ ظهور الأعراض من اليوم الأول حتى سبعة أيام بعد العدوى، وتشمل تغيرات في الطعم والرائحة والصداع والحمى والغثيان والقيء وتصلب الرقبة والتشنجات وفقدان التوازن كما تشمل في بعض الأحيان الهلوسة والارتباك والترنح.

وقال المسؤولون في وزارة الصحة والخدمات البشرية إن هذا النوع من العدوى يحدث عادة عندما ترتفع درجات الحرارة لفترات طويلة من الزمن، وموسم الذروة لهذه الأميبا هو يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتم الإبلاغ عن 37 حالة فقط في فلوريدا منذ عام 1962، ومع ذلك أدرج مسؤولو الصحة توصيات للسكان الذين يخططون للسباحة في أجسام المياه العذبة، وتابعوا: يجب أن يتجنب الناس الأنشطة المتعلقة في المياه العذبة الدافئة والينابيع الساخنة والمياه الملوثة حرارياً مثل المياه حول محطات توليد الطاقة، ومن المهم أيضًا استخدام وسائل حماية الأنف عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمياه.

وأضافوا: يجب على الناس أيضًا تجنب الحفر أو تحريك الرواسب في مناطق المياه العذبة الدافئة الضحلة.