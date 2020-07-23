بعد شراء العقد .. صالح الشهري يُوقّع لـ الهلال حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

وقّع المهاجم صالح الشهري مع نادي الهلال ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد شراء النادي لعقده بشكل رسمي من نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا من توقيع صالح الشهري لعقده مع الأزرق حتى عام 2024 بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على الصفقة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “منحت إدارة الهلال نظيرتها في الرائد، وبشكل شفهي موافقتها المبدئية على شراء عقد المهاجم صالح الشهري وذلك بدفع مبلغ 10 ملايين ريال دفعة واحدة وفقًا لمطالب إدارة الرائد”.

وأضاف المريسل: “ومن مصادري فإن هناك ناديين مستعدين لشراء عقد الشهري من الرائد خلال الفترة القادمة”.

الهلال يحسم صفقة صالح الشهري قبل تحرك النصر

وقبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، كانت إدارة الرائد اتخذت قرارًا تعليقًا على تأخر الهلال في حسم صفقة صالح الشهري، حيث تُفكر إدارة الرائد في بيع صالح الشهري لـ النصر أو الأهلي وفقًا لـ “مكة” خاصة أن الفريقين بحاجة لتعزيز صفوفهما الهجومية.

وقيل إن إدارة الهلال تراجعت عن شراء صالح الشهري نهائيًا من الرائد، بعدما وجدت أن إدارة النادي طلبت مبالغ مالية طائلة، وذلك من أجل إتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، فكّر نادي الهلال في التعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعد صالح الشهري .. الهلال يُراقب المولد

وحول هذا الأمر قام الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بكشف كافة التفاصيل عن اهتمام الهلال بضم المولد، حيث أطلق على الأمر اسم “اللغز المثير للجدل”.

وكان المريسل ألمح يوم 21 يونيو الماضي أن الهلال مهتم بضم فهد المولد، قائلًا بأن عرضًا مغريًا من الأزرق وصل إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي. وأشار المريسل إلى أن الهلال فكّر في التفريط هتان باهبري ونواف العابد لنادي الاتحاد مقابل ضمّ المولد مع تقديم عرض مالي قيمته 5 ملايين ريال. وذكر المريسل أن الاتحاد لم يقبل بعرض الهلال، خاصة أن الفريق الاتحادي لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في المولد خلال الفترة المقبلة.



