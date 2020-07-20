بعد عسيري والمؤشر .. لاعب ثالث يُلمح بمغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ألمح أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالأهلي للرحيل عن صفوف الفريق، وذلك على غرار عبدالفتاح عسيري المنضم حديثًا لـ النصر واللاعب سلمان المؤشر المُراقب من قبل نادي الاتحاد.

ونشر اللاعب عبدالرحمن غريب صاحب الـ23 عامًا، صورة له عبر حسابه في Snap Chat وهو متجه لمدينة الرياض، حيث أثارت هذه الصورة الجدل، وقيل عنها بأنها بداية للانتقال لأحد الأندية في العاصمة.

عدة لاعبين يُفكرون في مغادرة الأهلي

ويعاني الأهلي من أزمات قوية بالفترة الحالية، حيث يُفكر بعض من اللاعبين في مغادرة الفريق مثل السوري عمر السومة وسلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب إضافة لـ البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قرارًا بحق اللاعب عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد أن أتم انتقاله لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الأهلي تحويل عبدالفتاح عسيري من التدريب الجماعي مع الفريق إلى التدريب الانفرادي كقرار سريع خاصة أن المدرب الصربي فلادان أكد أنه لن يعتمد على اللاعب في الفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياض”.

مدرب الأهلي يعطي الفرصة لبدلاء عسيري

وسيعطي المدرب فلادان، الفرصة لعناصر شابة في الفريق الأهلاوي، من أجل خلافة عبدالفتاح عسيري، بصفوف الفريق الكروي الأول. حسم نادي النصر صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري من صفوف النادي الأهلي، حيث أعلن العالمي في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عن ضمه للاعب من الراقي لمدة 3 مواسم. وكانت صفقة عبدالفتاح عسيري أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية، خاصة أن الهلال والاتحاد دخلا بقوة في المنافسة مع النصر، قبل أن يحسمها العالمي لمصلحته في نهاية الأمر.



