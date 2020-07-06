بعد كورونا .. وجبة المرموط تنذر بنشر الطاعون في الصين

المواطن - متابعة

يعيش شقيقان في حالة صحية تهدد بنشر وباء آخر بعد إصابتهما بمرض الطاعون الدملي، جراء مغامرتهما بصيد حيوان المرموط وتناول لحمه، بحسب نتائج المختبرات المعملية التي أعلنها المركز الوطني للأمراض في منطقة منغوليا شمالي الصين.

وقال مسؤول من وزارة الصحة في مقاطعة خوفد الغربية، إن تشخيص الحالتين المشتبه بهما لشقيقين في عمر 27 و16 عاماً، يرجح إصابتهما بمرض الطاعون المرتبط بحيوان المرموط، أو أورام الرئة الثانوية، وفقاً للتشخيص المبدئي لحالتيهما.

وأضاف أن حالة الشقيق الأكبر كانت “شديدة الخطورة” وقد أُصيب بفشل متعدد في وظائف أعضاء الجسم، بينما يتلقى الشقيق الأصغر أيضاً علاجاً مرتبطاً بالإصابة بمرض الطاعون الدملي.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن السلطات الصحية في منغوليا تعمل على فرض حجر صحي في المناطق التي وصلها الشقيقان في مقاطعة خوفد، وقد حددت مئات الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر مع الشقيقين.

يشار إلى أن حالة مشابهة حدثت قبل نحو 10 سنوات في روسيا، لصبي يُعتقد أنه سلخ حيوان المرموط خلال رحلة صيد في منطقة جبال سيبيريا.

ما هو حيوان المرموط ؟

حيوان المرموط نوع من أنواع الحيوانات الثديية، يتراوح وزنه بين ثلاثة إلى سبعة كيلوجرامات حسب نوعه . ويتراوح طوله بين ثلاثين إلى ستين سنتيمتراً، يمتلك ذيلاً طويلاً وكثيفاً مثل بقية أنواع السناجب , حيث يتراوح طول ذيله بين 10 إلى 25 سنتيمتراً.

يعتبر حيوان المرموط مناسباً جداً للعيش في البيئات الباردة , حيث يغطي جسمه فرو كثيف جداً يحميه من درجات الحرارة المنخفضة.

معلومات عن حيوان المرموط

يمتلك حيوان المرموط مخالب قوية يستخدمها لحفر الجحور . ويمتلك فراءً خشناً كثيفاً باللون البني المصفر أو الأسود أو الرمادي والأبيض.

يفضل حيوان المرموط العيش في المناطق السهلية والجبلية المنحدرة، يعيش في الشقوق الموجودة في الصخور حتى يحتمي من الحيوانات المفترسة التي تهدد حياته مثل الدببة .

يمكن لحيوان المرموط أن يُصدر صوتاً يشبه الصافرة الحادة العالية إذا أحس بالخطر حتى يحذر زملاءه وأيضاً لإخافة وإزعاج الحيوان المفترس.

يصنف حيوان المرموط ضمن الحيوانات النهارية، أي أنه ينشط للبحث عن الغذاء أثناء النهار، وهو من الحيوانات الآكلة للأعشاب، حيث لا يحتوي نظامه الغذائي إلا على النباتات فقط.

تكون بعض أنواع حيوان المرموط اجتماعية للغاية وتعيش في مجموعات مع أفراد من نفس نوعها، بينما هناك أنواع أخرى تفضل العيش بشكل منفرد.

يقوم حيوان المرموط بعمل سبات شتوي في فصل الشتاء , حيث يبقى في جحره طيلة فصل الشتاء ولا يخرج إلا للضرورة، ويقوم خلال فترة السبات الشتوي باستهلاك وحرق الدهون المخزنة في جسمه خلال فصل الصيف.