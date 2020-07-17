بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا .. تصريحات ميسي تقلب كيان البارشا

المواطن - محمد سمعه

انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة، غضبًا وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وكان ميسي قال بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا: “وضع الفريق غير جيد ودائمًا نُعاني، نحن بحاجة لتوفير الاستقرار الكامل والهدوء للفريق ونحن بحاجة إلى ثبات المستوى، فهذا أمر جيد لنا وإلا سنودع دوري أبطال أوروبا”.

واعتبر الكثيرون من جماهير البارشا، أن ميسي يقصد بأنه طالب إدارة النادي الكتالوني بإقالة كيكي سيتين بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بسبب أن المدرب لم ينسجم حتى الآن مع لاعبي البارشا.

تشكيلة غريبة لـ برشلونة ضد أوساسونا:

وكان كيكي سيتين اختار تشكيلة غريبة لـ برشلونة ضد أوساسونا حيث جاءت مكونة من: “تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، كليموه لينجليه، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، ليونيل ميسي، ريكي بويج، أنسو فاتي، مارتين برايثوايت”.

ورغم أن البارشا حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات ضد كل من فياريال وإسبانيول وبلد الوليد قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا، لكن الجمهور الكتالوني كان قلقًا بسبب عدم قدرة البارشا على الفوز بالدوري الإسباني للموسم الحالي.

الجمهور غاضب قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا:

وصبّ الجمهور الكتالوني جم غضبه على المدرب كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث طالبوا برحيله بعد نهاية الموسم سواء تُوج برشلونة بلقب الليجا أو لم يُتوج.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، كان برشلونة سقط في فخ التعادل ضد إشبيلية في ملعب بيزخوان سانشيز بإقليم الأندلس، وتعادل أيضًا ضد نادي سلتا فيغو في ملعبه، قبل أن يعود ويُحقق فوزًا هزيلًا على إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف دون رد.

وأثناء إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، أُقيمت مباراة ريال مدريد ضد فياريال وانتهت بفوز الريال بثنائية مقابل هدف ليُتوج رسميًّا بطلًا لـ الدوري الإسباني موسم 2019/ 2020.

وبعد خسارة البارشا في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، سيواجه النادي الكتالوني فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.



