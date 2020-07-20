بغلف يدعم النصر بمليون و700 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الاثنين، عن تقديم عضو الشرف الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعمًا ماليًّا للعالمي بقيمة مليون و700 ألف ريال.

بغلف يدعم النصر:

وثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفون السويكت، لـ عبدالعزيز بن أحمد بغلف هذه المباراة الداعمة وغير المستغربة منه تجاه العالمي، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويحرص بغلف على دعم النصر ماليًّا بشكل مستمر، ودائمًا ما يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالمكافآت المالية الضخمة، لتشجيعهم على تقديم الأفضل والتتويج بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد النصر لديربي الرياض ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.



