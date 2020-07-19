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بلعمري يستعيد ذكرى فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية
تألق بشكل لافت خلال نسخة 2019

بلعمري يستعيد ذكرى فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

2020/07/19
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بلعمري يستعيد ذكرى فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية المنتخب الجزائري
المواطن - مروة نبيل
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1 بلعمري يستعيد ذكريات التتويج
1.1 المنتخب الجزائري

استعاد نجم نادي الشباب جمال بلعمري ذكريات تتويجه مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

بلعمري يستعيد ذكريات التتويج

ونشر جمال بلعمري عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، العديد من الصور خلال مشاركته في مباريات كأس الأمم الإفريقية، ولقطات من التتويج والاحتفال مع زملائه بحصد اللقب القاري.

بلعمري مع المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري

كما نشر المدافع الشبابي مقطع فيديو لأبرز ما قدمه خلال منافسات البطولة القارية، والتي أظهرت صلابة خلال المباريات، وخاصة مواجهة السنغال بقيادة ساديو ماني، والتي شهدت تعرضه لإصابة قوية في الوجه خلال كرة مشتركة.

المنتخب الجزائري

وكان بلعمري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بقيادة مدربه جمال بلماضي، حيث قدم الخضر مستوى مميزًا؛ وواجه السنغال في المباراة النهائية، ليفوز بهدف ويحصد اللقب.

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جمال بلعمري
جمال بلعمري
بلعمري مع كأس إفريقيا



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