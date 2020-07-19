بلعمري يستعيد ذكرى فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

استعاد نجم نادي الشباب جمال بلعمري ذكريات تتويجه مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

بلعمري يستعيد ذكريات التتويج

ونشر جمال بلعمري عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، العديد من الصور خلال مشاركته في مباريات كأس الأمم الإفريقية، ولقطات من التتويج والاحتفال مع زملائه بحصد اللقب القاري.

كما نشر المدافع الشبابي مقطع فيديو لأبرز ما قدمه خلال منافسات البطولة القارية، والتي أظهرت صلابة خلال المباريات، وخاصة مواجهة السنغال بقيادة ساديو ماني، والتي شهدت تعرضه لإصابة قوية في الوجه خلال كرة مشتركة.

المنتخب الجزائري

وكان بلعمري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بقيادة مدربه جمال بلماضي، حيث قدم الخضر مستوى مميزًا؛ وواجه السنغال في المباراة النهائية، ليفوز بهدف ويحصد اللقب.

مواضيع ذات صلة

أبرز إحصائيات منتخب الجزائر في الكان 2019



