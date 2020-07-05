بموافقة الملك سلمان.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة 3 أشهر دون مقابل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية صدور الموافقة الملكية الكريمة على تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

تمديد صلاحية التأشيرات

وأفادت وزارة الداخلية أن الموافقة الملكية شملت ما يلي:

1 – تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

2 – ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

3 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

4 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

5 – ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

متابعة مستمرة

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه وفقًا لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.