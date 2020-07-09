بموافقة سامية.. الغامدي رئيسًا مكلفًا للأرصاد وحماية البيئة

المواطن - محمد داوود- جدة

صدرت الموافقة السامية الكريمة بتكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي رئيسًا عامًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالإضافة إلى عمله رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وبارك الرئيس المكلف السابق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي المهندس علي بن سعيد الغامدي الثقة الملكية الغالية بتكليفه رئيسًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إضافة لعمله راجيًا الله له التوفيق في خدمة وطنه.

الأرصاد وحماية البيئة

يذكر أن المملكة العربية السعودية حققت نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها منذ إنشاء المديرية العامة للإرصاد الجوية عام 1370هـ – 1950م.

وشهدت بعد ذلك إعادة هيكلتها عام 1981م – 1401هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، حيث أنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محليًا وعالميًا ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام 1422هـ ـ 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد صدر الأمر الملكي الكريم الأخير بتعديل المسمى ليصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بتاريخ 30/07/1437هـ.

٩ مهام رئيسية

تقوم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتسعة مهام رئيسية هي:

الإشراف والمتابعة على سير العمل البيئي والأرصادي على الوجه الأمثل. رصد طبقات الجو السطحي وعمل نشرات جوية ساعية على مدار 24 ساعة. توفير وتقديم المعلومات والنشرات الجوية الأرصادية للجهات ذات العلاقة بالمنطقة. المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث بأنواعه والاستجابة للحوادث البيئية المختلفة بالمنطقة. متابعة الشكاوى والبلاغات البيئية في المنطقة. القيام بزيارات وجولات تفتيشية دورية على كافة المنشآت القائمة في المنطقة للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات البيئية المعتمدة. تطبيق الأنظمة والمتطلبات والاشتراطات البيئية على المنشآت والمشاريع والأنشطة ذات العلاقة بالمنطقة. المساهمة في نشر الثقافة والتوعية البيئية بالمنطقة. لتنسيق والمشاركة في اللجان والاجتماعات والفعاليات والاحتفالات وتمثيل الهيئة في المنطقة.