بنك NDB يتيح لعملائه بالسعودية تذاكر مجانية من فوكس سينما

المواطن - الرياض

وقع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، البنك الرائد في المنطقة، اتفاقية شراكة مع فوكس سينما، بهدف تقديم عرض حصري لعملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع ليتيح لهم الحصول على تذكرة مجانية من سينما فوكس، وذلك عند شرائهم تذكرة عبر بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية.

بالتعاون مع أحد أكبر مزودي خدمات الترفيه في المملكة، يعد بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في السعودية يقدم لعملائه تذاكر مجانية من خلال عملية الشراء الإلكترونية، فمن خلال هذا العرض، يمكن لعملاء البنك الاستفادة من 8 تذاكر مجانية شهريًا عند زيارتهم لصالات سينما فوكس خلال العطلات الأسبوعية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية ناصر يوسف: “تجسد هذه الشراكة التزامنا الكامل بتقديم المزيد من المزايا الفريدة لعملائنا، حيث نسعى جاهدين لتقديم منتجات وحلول تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. ومن هذا المنطلق، يأتي عرض “اشتر واحدة والأخرى مجانًا” كخطوة متقدمة في هذا الاتجاه، وهي الخطوة ذاتها التي تسهم في مواكبة الإقبال المتزايد من الجمهور على الخدمات الترفيهية التي تشهد ارتفاعًا بالغًا”.

ومن جهته، قال محمد ساقب حسين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية، “يأتي عرض “اشتر واحدة والأخرى مجانًا” تماشيًا مع استراتيجيتنا الساعية إلى تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد، من خلال تقديم المزيد من المزايا التنافسية عالية الجودة لعملائنا، ونحن على ثقة من أن هذا العرض سوف يجذب شرائح جديدة من العملاء، لاسيما فئة الشباب، حيث يسعى البنك على تحقيق فهم أفضل لتطلعاتهم وتلبيتها”.

ويوفر بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ذات المزايا والفوائد، بما في ذلك بطاقات الاسترجاع النقدي الائتمانية، التي تعد الأكثر قيمة في السوق السعودي، والتي تتميز أيضًا بتقديم أحد أعلى نسب الاسترجاع النقدي لحامليها، إضافة إلى العديد من المنتجات المتنوعة، التي تسهم في تعزيز نمط الحياة لعملاء البنك، مثل التمتع بكافة الخدمات في صالات المطار (خدمة اللاونج)، والخدمات ذات الصلة بالاستقبال والمغادرة في المطار، وخدمات حمل الحقائب، والعديد من العروض الغير محدودة، التي صممت خصيصًا لعملاء البنك في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

يدير بنك الإمارات دبي الوطني حاليًا أربعة فروع كاملة في مناطق المملكة الرئيسية بفرعين في الرياض، أحدهما في جدة والآخر في المنطقة الشرقية في الخبر.

توفر هذه الفروع حلولًا مصرفية متكاملة للأفراد والشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص والأعمال التجارية وتجارة الجملة. تعتبر المملكة واحدة من أكبر تواجد جغرافي للبنك خارج شبكتها الهامة في الإمارات العربية المتحدة. مع إعلان البنك مؤخرًا عن خطط لمزيد من التوسع في المملكة العربية السعودية (KSA)، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على فتح 20 فرعًا إضافيًا في المملكة.



