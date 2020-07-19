بوادر أزمة بـ النصر بسبب صفقة عبدالله الشنقيطي والسبب !

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر أمس السبت، عن تعاقده مع المدافع الشاب عبدالله الشنقيطي قادمًا من صفوف الأنصار، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبدو أنه بعض إتمام النصر لصفقة عبدالله الشنقيطي، دخل أصفر العاصمة في بوادر أزمة مع فريق الأنصار.

وتعود القصة لوجود رغبة من المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بالإبقاء على عبدالله الشنقيطي في صفوف العالمي من أجل قيده في القائمة الآسيوية، بينما يرغب الأنصار في الاستفادة من خدمات اللاعب حتى نهاية الموسم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وذلك وفقًا لـ “الرياضية”.

نص الاتفاق بين النصر والأنصار بسبب الشنقيطي

ويُوجد اتفاق حاليًا بين الناديين، يقضي بأن عبدالله الشنقيطي يتواجد مع الأنصار لعدد قليل من المباريات ثم ينضم بعد ذلك لـ النصر استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

الشنقيطي ثالث صفقة لـ النصر خلال يومين

وتُعد صفقة عبدالله الشنقيطي ثالث صفقة يُبرمها نادي النصر خلال يومين، بعد ضم عبدالفتاح عسيري من الأهلي واللاعب عبدالعزيز العلاوي أمس الجمعة من نادي أحد.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن هناك اتصالًا بين البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال ونادي النصر، حيث يستعد إدواردو لمغادرة الفريق الهلالي بعد نهاية الموسم الجاري.

وإذا انضم إدواردو إلى النصر، فستكون صفقة تهز الوسط الرياضي السعودي، خاصة أنه انتقل من الهلال للجار اللدود نادي النصر.

أما الصفقة الثانية التي يسعى من خلالها النصر لهز الوسط الرياضي السعودي، فهي التعاقد مع السوري عمر السومة، نجم الفريق الكروي الأول بالأهلي.

وكان النصر حاول منذ عام تقريبًا التعاقد مع السومة، وقت وجود سعود السويلم كرئيس للنصر، لكن الصفقة لم تتم.

ويبدو أن الأزمات الإدارية والمالية التي يُعاني منها الأهلي قد تدفع بعمر السومة للرحيل عن الراقي، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأهلاوي.

يذكر أن الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، كان قال عبر حسابه في “تويتر”: إن السومة يُفكر بنسبة كبيرة في مغادرة الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب أزمات الفريق.



