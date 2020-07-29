بوبيان: أبلغنا عن تضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا

المواطن - متابعة

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح، إن البنك يقوم بمثل ما تقوم به مختلف البنوك الكويتية، بالتعامل عبر وحدة متخصصة مع شبهات غسيل الأموال.

وأضاف الصالح في مقابلة مع “العربية”، أن بنك بوبيان “قام بالإبلاغ في مراحل سابقة عن بعض من وردت أسماؤهم في التحقيقات الأخيرة” للنيابة العامة الكويتية مع مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، والذين تضخمت حساباتهم بشكل غير متوازن مع أنشطتهم ومدة تحصيل المبالغ.

وأوضح أن وحدة التعامل مع شبهات غسيل الأموال، في البنك تقوم بالاعتماد على إجراءات متماشية مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت، والمتماشية مع الممارسات الدولية بهذا الصدد.

وأضاف أن بنك بوبيان يولي اهتمامًا في مثل هذه الضوابط لمراقبة العمليات، عبر أنظمة تقنية تساعد في رصد الحالات المطلوب التبليغ عنها إن وجدت، و “في بعض الحالات قد أبلغنا عن بعض من وردت أسماؤهم في التحقيقات الأخيرة، وكانت عمليات إبلاغ سابقة”.

وقال الصالح إن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي جراء جائحة كورونا، كان لها تأثير ناشئ عن توقف قطاعات كثيرة من الأعمال، والذي كان له انعكاس على حجم الأعمال ونسب النمو.

وأوضح أن حجم المخصصات في الربع الثاني بلغ حوالي 13 مليون دينار، معظمها مخصصات احترازية لم تؤخذ مقابل قطاعات محددة، وجاءت لمزيد من التحفظ إزاء أي إجراءات مستقبلية، في ضوء بيئة عمل فيها الكثير من التحديات.

وكشف أن القروض لدى بوبيان والمرتبطة بالحزمة المدعومة لمعالجة كورونا هي 30 – 40 مليون دينار، وقال إن تغطية المخصصات للتعثر تبلغ نسبته 197% لدى بنك بوبيان، موضحة أن نسبة القروض المتعثرة لدى بوبيان ارتفعت خلال جائحة كورونا من نسبة % إلى 1.2% وهي نسبة تظل متدنية مقارنة مع السوق المصرفية.



