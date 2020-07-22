بوني يصدم الاتحاد قبل ديربي الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لصدمة، وذلك بسبب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن ويلفريد بوني سيغيب عن مباراتي الاتحاد ضد كل من أبها والأهلي مع استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الفترة المقبلة بسبب إصابة بالعضلة الخلفية.

مدة غياب بوني تُقلق كاريلي

وأفادت التقارير أن مدة غياب ويلفريد بوني ستصل إلى 3 أسابيع.

ويُعد غياب بوني صدمة للمدرب كاريلي الذي يقود حاليًا المعسكر الإعدادي للفريق الاتحادي في أبها، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري المحترفين، حيث يُفكر المدرب البرازيلي في الاعتماد عليه لمنحه الفرصة كاملة قبل تحديد القرار النهائي حول مصيره مع الفريق.

وعلى الصعيد الميداني، ركز الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي على تنويع التدريبات بين الجوانب اللياقية والفنية في المران الصباحي خلال المعسكر التحضيري في أبها وسط متابعة إدارية.

الاتحاد في مركز الـ13

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عرض على سامي النجعي لاعب النصر المُعار إلى ضمك عقدًا مدته 4 سنوات مقابل راتب سنوي قدره 3 ملايين ريال سنويًا.

وسيكون العرض مناسبًا للاعب سامي النجعي، حيث سيرحب بالانضمام لـ الاتحاد لصعوبة التواجد في التشكيل الأساسي لنادي النصر بسبب وجود البرازيلي بيتروس وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم في منطقة خط الوسط.

ويتبقى لـ سامي النجعي موسم واحد في عقده الحالي مع نادي النصر.



