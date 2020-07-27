بيانيتش يدفع رونالدو خطوة

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي، هدية كُبرى لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك من أجل مساعدته على الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي.

وبدأت القصة عندما خدع بيانيتش الجميع في مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، حيث مرر الكرة لرونالدو ليُحرز الهدف الأول منها لـ يوفنتوس بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعمر الشوط الأول، وبالتالي أصبح رصيد رونالدو من الأهداف 31 هدفًا بالمركز الثاني في جدول هداف الدوري الإيطالي موسم 2019/2020.

هاتريك يجعل إيموبيلي ينفرد بلقب هداف الدوري الإيطالي

أما اللاعب إيموبيلي فأحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا التي انتهت بفوز لاتسيو بخماسية مقابل هدف، حيث أصبح عدد رصيده من الأهداف 34 هدفًا في قائمة هداف الدوري الإيطالي.

ومع تبقي جولتين على نهاية الدوري الإيطالي موسم 2019/2020، الذي حسمه يوفنتوس، سيُطارد رونالدو إيموبيلي في قائمة هداف الدوري الإيطالي أملًا في الفوز بالجائزة، على غرار مساهمته في تتويج يوفنتوس بلقب الأسكوديتو للمرة التاسعة على التوالي في تاريخ البيانكونيري.

ويتواجد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا في المركز الثالث في قائمة هداف الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفًا، حيث نجح في التألق بالدوري الإيطالي في موسمه الأول مع إنتر ميلان، كما نجح في تسجيل ثنائية في شباك جنوى أول أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الجوري الإيطالي.

نجم ساسولو رابعًا في قائمة هداف الدوري الإيطالي

ويحتل اللاعب فرانشيسكو كابوتو لاعب نادي ساسولو المركز الرابع في جدول هداف الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا.

وكان رونالدو فقد الفرصة في إحراز 32 هدفًا في قائمة هداف الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا أمس الأحد، حيث سدد الكرة في العارضة.

وسجل اللاعب الويلزي آرون رامسي لاعب يوفنتوس 3 أهداف فقط في الدوري الإيطالي بموسمه الأول مع البيانكونيري، كما سجل اللاعب الإنجليزي آشلي يونج لاعب إنتر ميلان 3 أهداف في قائمة هداف الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن اللاعب الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا كان هداف الدوري الإيطالي موسم 2018/2019، وهو الموسم الذي شهد تتويج يوفنتوس باللقب للمرة الثامنة على التوالي.



