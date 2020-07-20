الديوان الملكي : الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب في المرارة

المواطن - واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
( بيان من الديوان الملكي )
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .
الله يطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين ويدمك لنا فخر وعزه حبيبي انت ملكنا الغالي
الله يشفيك ويعافيككك يارب
الف الف سلامة يا ابو فهد الله يقومك بالسلامة ويحفظك
#سلامتك_يا_ابوفهد
يارب اشفي خادم الحرمين بارب احفظه يارب ياكريم
الف لاباس يا جبيب الشعب طهور ان شاء الله