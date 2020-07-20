الديوان الملكي : الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب في المرارة

المواطن - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

( بيان من الديوان الملكي )

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .



