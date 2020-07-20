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الديوان الملكي : الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب في المرارة

الديوان الملكي : الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب في المرارة

2020/07/20
الساعة 5:00 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الديوان الملكي : الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات جراء التهاب في المرارة
المواطن - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
( بيان من الديوان الملكي )
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .




6 تعليقات
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زهراء الكناني
25 دقيقة

الله يطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين ويدمك لنا فخر وعزه حبيبي انت ملكنا الغالي

0
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فاطمه
1 ساعة

الله يشفيك ويعافيككك يارب

0
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مبارك النعيم
1 ساعة

الف الف سلامة يا ابو فهد الله يقومك بالسلامة ويحفظك

0
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بنت المملكة
1 ساعة

#سلامتك_يا_ابوفهد

0
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منال المتعب
1 ساعة

يارب اشفي خادم الحرمين بارب احفظه يارب ياكريم

0
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سعود
1 ساعة

الف لاباس يا جبيب الشعب طهور ان شاء الله

0
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