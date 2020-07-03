بيتروس ومايكون يصلان السعودية ويُعززان صفوف النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن وصول نجميه البرازيليين بيتروس لاعب الوسط والمدافع مايكون، وذلك استعدادًا للانضمام لتدريبات النصر من أجل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” وصول كل من بيتروس ومايكون إلى السعودية.

وكان الثنائي ارتبط اسماهما بالرحيل عن صفوف أصفر العاصمة، والانضمام إلى نادي ساو باولو البرازيلي وفقًا لتقارير صحافية برازيلية.

النصر يحسم مصير مايكون:

من ناحية أخرى، حرص نادي النصر على حسم مصير المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد تألقه مع العالمي بالفترة الأخيرة قبل تعليق المباريات والنشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

ودخل النصر في الفترة السابقة، في مفاوضات مع نادي غلطة سراي التركي وذلك لشراء المدافع البرازيلي بصورة نهائية؛ نظرًا لاحتياج أصفر العاصمة له خلال المباريات المقبلة.

وفي وقت سابق، امتنع الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن الحضور لتدريبات فريقه، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي.

وتسعى الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت إلى عقد اجتماع لحل أمر التمديد، ولكن الحارس الأسترالي يشترط عقدًا بموسم كامل وفقًا لـ“الرياضية”.

وفي وقت سابق، ذكر الكاتب الصحافي صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن نادي النصر سيتعرض لخسارة مالية كبيرة مع استئناف الدوري وهي دفع 13 مليون ريال، وذلك من أجل التجديد لحارسه الأسترالي برادلي جونز.

النصر يجد بديل برادلي جونز:

وفي حال لم يتوصل النصر لاتفاق مع برادلي جونز فإن رحيل الحارس الأسترالي سيضمن لنادي النصر التحرك، وذلك من أجل التعاقد مع الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس مرمى موناكو الفرنسي.

وكان الحارس سوباسيتش اعتزل اللعب دوليًّا مع منتخب كرواتيا، بعد احتلال المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة Sportske أن النصر موافق على دفع راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو لضم الحارس دانييل سوباسيتش، قبل أن تنفي الإدارة النصراوية كل ما تردد حول رغبتها بضم حارس منتخب كرواتيا السابق.

وكان سوباسيتش بدأ مسيرته الكروية مع نادي زادار الكرواتي في عام 2003، وانضم لنادي موناكو الفرنسي في عام 2012، حيث تألق مع فريق الإمارة الفرنسي ونجح في حصد العديد من البطولات.