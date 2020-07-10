بيتروس يرد على الحملة الهجومية ضده بصورتين

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، على الرد على الحملة الهجومية، التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع “الإنستجرام” مؤخرًا.

بيتروس يرد بطريقته:

وعرض بيتروس صورتين له في حسابه الرسمي بـ”الإنستجرام” حيث كانت الأولى وهو يقوم بعلامة النصر كدليل على عدم اهتمامه بالحملة الهجومية التي حدثت ضده مؤخرًا، أما الصورة الثانية فظهر بها وهو يرتدي الزي السعودي، كدليل على تقديره واحترامه لجماهير النصر وللجماهير السعودية بشكل عام.

ونشر اللاعب البرازيلي في وقت سابق مقطع فيديو قصير لحذاء عبر “إنستجرام” ظهر عليه اسم محمد واسم بيتروس، الأمر الذي دفع الجماهير لتوجيه انتقادات شديدة له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وطالبوا بتوضيح الأمر وحذفه، وناشدوا إدارة نادي النصر بالتدخل.

بيتروس تعرض لظلم شديد:

وأكد مصدر رسمي في نادي النصر لـ”الرياضية”، اليوم الجمعة، بأن ما يتم تداوله بشأن اللاعب البرازيلي من أحاديث وادعاءات باطلة قد فسرت على غير حقيقتها، مضيفًا: “بيتروس أُهدي الحذاء وهو ليس للاستخدام الرياضي بل للتذكار في المتحف الخاص باللاعب في وطنه البرازيل”.

وواصل المصدر تصريحاته قائلًا: “يجب الالتزام بشرف التنافس الرياضي ونبذ التعصب وتحري الدقة والمصداقية والحديث بموضوعية دون افتراء أو دخول في النوايا، وشدد على أن كل إساءة ومخالفة وادعاء باطل سترصد وستقدم للجهات المعنية”.

وكان بيتروس قد وصل إلى السعودية مؤخرًا، وانتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تمهيدًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.