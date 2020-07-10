بيتزي يكشف هوية لاعب الهلال لضمه لـ لورينزو الأرجنتيني

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق لـ المنتخب السعودي ونادي سان لورينزو الأرجنتيني، عن هوية لاعب الهلال الذي أراد ضمه لنادي سان لورينزو أثناء توليه المسؤولية.

وأكد بيتزي على أنه طلب ضمّ المدافع علي البليهي لاعب الهلال للنادي الأرجنتيني، بعد تألقه مع الأزرق بالفترة الماضية وقبل إصابته وفقًا لـ آس آرابيا.

وأشار بيتزي إلى أنه طلب ضمّ البليهي ولم يُعرض عليه في الفترة الماضية.

وكان بيتزي درب المنتخب السعودي خلال الفترة من 2017 حتى 2019، ودرب الأخضر في مونديال روسيا 2018 وكأس أمم آسيا 2019، ثم تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وتولى بيتزي تدريب نادي سان لورينزو في يونيو 2019، لكنه أُقيل في أكتوبر الماضي، بسبب سوء النتائج.

البليهي يُشارك في تدريبات الهلال:

يذكر أن علي البليهي شارك في تدريبات الهلال اليوم الجمعة، استعدادًا لعودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وأجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم، حصة تدريبية صباحية؛ وذلك استعدادًا لمواجهة النصر بالجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وجه تعليماته للاعبيه بفرض تدريبات لياقية باستخدام الكرة ثم تدريبات بدنية، مع التركيز على إجراء بعض التطبيقات التكتيكية بالفترة الصباحية من تدريب اليوم.

وفي التدريب المسائي، شرح لوشيسكو جمل إضافية من الناحية الفنية والتكتيكية لنجوم الهلال، لتطبيقها على أعلى مستوى، قبل مواجهة النصر في الـ5 من أغسطس المقبل بالدوري.

الهلال في صدارة دوري محمد بن سلمان:

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفي سياق آخر، وضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، خطته، وذلك من أجل تجهيز اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لمواجهة الهلال في الـ5 من أغسطس المقبل، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضع المدرب فيتوريا برنامجًا تأهيليًّا من أجل تطوير وزيادة الجانب اللياقي لأمرابط واللاعبين عبدالرحمن الدوسري وعبدالفتاح آدم وفقًا لـ”الرياضية”.