تأجيل استكمال مسابقات اتحاد كرة اليد لـ1 سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن تأجيل استكمال مسابقات الموسم الرياضي الحالي إلى الأول من شهر سبتمبر المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة اليد

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد بيانًا رسميًا، جاء فيه: “بناءً على ما ورد من بعض التعديلات في بروتوكولات التدريب والمباريات، والتي تتطلب وقتًا أطول لتطبيق الاحترازات الطبية المنصوص عليها، خاصة وأن الفترة المتبقية على بدء المسابقات يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك”.

وتابع البيان: “وبناءً على ما ورد للاتحاد من عدد من الأندية بخصوص طلب تسهيل عودة اللاعبين والمدربين الأجانب من خارج السعودية، وقد يستغرق هذا الإجراء وقتًا أطول لدى الجهات المختصة لعمل التأشيرات اللازمة للدخول إلى البلاد”.

وأضاف البيان الذي نشره الاتحاد السعودي لكرة اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأيضًا لضيق الوقت ولإتاحة الفرصة للأندية من أجل الاستعداد بشكل جيد وتطبيق بروتوكولات وزارة الرياضة للتدريبات والمباريات حسب المطلوب”.

واختتم بيانه قائلًا: “ولذلك فقد تقرر تأجيل موعد استكمال مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد التي كان من المقرر إقامتها اعتبارًا من 10 أغسطس، لتُقام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، وسيتم تعديل جداول المسابقات بالتواريخ الجديدة ونشرها لاحقًا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة اليد قد أعلن عن إيقاف جميع مسابقاته في الثامن من شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).